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11 Eylül 2017 09:21

LNG tankeri boğazdan geçti

Cezayir bandıralı ’Ougarta’ adlı LNG tankeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

LNG tankeri boğazdan geçti

11 Eylül 2017 09:21

Tankerin geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Cezayir’in Arzew Limanı’ndan aldığı sıvılaştırılmış doğalgazı, Marmara Ereğlisi’ne götüren ve 291 metre boyunda ve 112 bin 867 groston ağırlığındaki Cezayir bandıralı ’Ougarta’ isimli tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.


Doğalgaz tankerine boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Kurtarma-4’ ve ’Kurtarma-9’ römorkörleri eşlik etti.


Doğalgaz tankerinin geçişi esnasında Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin, Marmara Denizi’ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceği öğrenildi.




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