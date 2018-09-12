Lütfi Özgünaydın Bigalı fotoğrafçılarla sergi açıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Fotoğrafçı Yazar Lütfi Özgünaydın, Hüseyin Başaoğlu ve Cemal Sepici ile birlikte Biga Belediyesi'nin sponsorluğunda, Biga Atatürk Kültür merkezi'nde 15 Eylül'de bir sergi açacak.

Bigalıları ve tüm Çanakkalelileri sergiye davet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Bu yıl Biga'nın kurtuluşunun 96'ıncı yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çeşitli etkinlikler, konserler, farkındalık sağlayıcı çalışmalarla güzel bir program ortaya koyduk. Fotoğraf makinasını manipülasyona açık bir silah olmaktan öte, Biga'mızı tüm gerçekliği ve güzelliği ile geleceğe aktaran, fotoğraflarında yalandan uzak çalışmalar ortaya koyan değerli sanatçılarla güzel bir sergi ortaya çıkardık. Fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın'ın öncülüğünde Hüseyin Başoğlu ve Cemal Sepici'nin de katkılarıyla Biga'mızın fotoğrafını çektik ve bu sergiyi oluşturduk. Tarihi birikimi, Karabiga, Kemer, Aksaz, Şahmelek gibi sahilleri, doğal güzellikleri ile Biga'mızın farkına varılmasına öncülük edecek bu anlamlı serginin ziyaretçilerinin, Biga'mızın güzel bir fotoğrafının sergilendiği konusunda hemfikir olacaklarına eminim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın desteği ile açılacak sergi için Lütfi Özgünaydın, “Benim için yerel fotoğrafçılar çok önemlidir. Onlar Yaşadıkları kentin görsel belleğini saptar ve saklarlar. Yazları muhtelif aylarda Canakkale'nin Biga ilçesinde yaşıyorum. Onlarla buluştuk, fotoğraf konuştuk sonra fotoğraf çektik. Nereye gidersem gideyim o yörede fotoğraf çalışanları mutlaka bulurum. Çünkü ben yıllar önce Kemaliye'de çalışırken bu ilginin ne denli önemli olduğunu bilenlerdenim. O yıllarda Anadolu'da bir şeyler yapmak için çırpınan insanlarla kontak kuran üç isim tanıdım. Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Mehmet Bayhan ve Çelik Gülersoy. Çelik Gülersoy rahmetli oldu. İlk yazılarımdan birisini Çelik Gülersoy'un başında bulunduğu Turing Belete'de yazmıştım. Olanak bulursam böyle yöresel çalışmaları sürdüreceğim. Yerel çalışmak beni çok mutlu ediyor. Sözü müziği yemeği ile bir kenti yaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bigalı dostlarımın da güzel fotoğrafları var. Bu vesile ile onların çalışmalarının da izlenmesi beni mutlu ediyor” dedi.

Üç fotoğrafçıdan 33 fotoğraf var sergide. Fotoğraflar 90x60 ve 90x15O cm boyutunda canvas sistemde basıldı. Biga'nın tarihi ve kültürel değerlerini izleyerek fotoğraflar çeken Lütfi Özgünaydın, Hüseyin Başaoğlu ve Cemal Sepici bu sergiyi İstanbul'a taşıyacak.