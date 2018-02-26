Mahalle Afet Gönüllüleri göreve hazır

Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa Mahalle Meclisi Çalışma ofisinde gerçekleştirilen eğitime Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çanakkale Şubesi üyeleriyle birlikte toplam 36 afet gönüllüsü katıldı. Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) Temel Eğitim Programı kapsamında ’Afet Bilinci ve Hazırlık, Afet Psikolojisi, Temel Yangın Söndürme, Temel İlkyardım, Temel Arama ve Kurtarma’ eğitimleri verildi. Bunun yanı sıra Atikhisar barajında yüksek açı çalışması, son günde enkaz kaldırma eğitimleri gerçekleştirildi. Kursta 36 mahalle afet gönüllüsü eğitim alırken afet olduğunda ilk yapılacak işler detaylı bir şekilde öğrenildi.

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ve Çanakkale Afet ve Acil Durum İl Müdürü Levent Yılmaz gönüllüleri ziyaret ederek, gerçekleştirilen kurs hakkında bilgiler aldı.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı, “Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa mahalle meclisi, Türkiye Radyo Amatörleri Çanakkale Şubesi, AFAD desteği ile birlikte Çanakkale afet gönüllüleri eğitiminin birinci aşamasını yapıyoruz. Eğitim üç kur şeklinde devam edecek. Temel afet bilinci, arama kurtarma ilk yardım bilgileri, arama kurtarma safhalarının eğitimlerini aldılar. Atikhisar kalesinde yüksek açı kurtarma çalışması yüksekte iplerle birlikte iniş eğitimleri, falez ve yüksekten düşen kişileri kurtarma konusunda hem yetenek hem bilgilerini pekiştirdiler. Son gün hafif arama kurtarmada en önemli unsurlarından enkazda arama kurtarma becerilerini geliştirdiğimiz bir eğitim gerçekleştirdik. 22 gönüllü, Çanakkale Belediyesi, AFAD ekipleriyle birlikte Çanakkale’de olabilecek afetlerde aktif olarak görev alabilecek ileri düzey eğitim almaya önümüzdeki günlerde devam edecekler” dedi.

Cevatpaşa Mahalle Meclisi Mahalle Afet Gönüllüsü Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Ayfer Özalp, “Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı’yı İstanbul’dan davet ettik. Bize çok güzel dersler verdi. Ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Çanakkale Belediyesi ve Kent Konseyine teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Radyo Amatörleri Çanakkale Şube Başkanı Can Pişkin ise, “Burada Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa mahalle meclisinin Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği’yle birlikte hazırladığı çalışmaya haberleşme eğitimi konusunda katkı sunduk. Önümüzdeki süreçte bu eğitimi AFAD’la birlikte yapacağız” dedi.