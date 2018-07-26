Mal yüzünden abisini öldürdü, sonra canına kıydı

Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde abi kardeş arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, abi kardeş arasında mal taksimi yüzünden kavga çıktı. Ahmet Sinder, Çan Vergi Dairesinden emekli olan abisi Salih Sinder ile evde tartışmaya başladı. Ahmet Sinder, abisi Salih Sinder’i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Daha sonra Ahmet Sinder, kendisini de aynı av tüfeğiyle vurarak canına kıydı. Geçtiğimiz yıllarda Ahmet Sinder’in babası Hasan Sinder’e de silahla ateş ettiği, fakat yaralamadığı öğrenildi. Baba Hasan Sinder’in de geçen yıl av tüfeği ile intihar ettiği öğrenildi.