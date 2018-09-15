Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 4 bin yıllık ağırşak bulundu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yer alan Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında ilk defa kemik sapının kalıntısıyla birlikte yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait ağırşak bulundu.

Eceabat'ta 5 bin yıllık Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde yeni tarihi eserler çıkmaya devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında yaklaşık 25 kişilik bir ekip kazı çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Maydos Kilisetepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında ilk defa dokumacılıkta kullanılan kemik sapı kalıntılı 4 bin yıllık ağırşak bulundu. Ortaya çıkarılan ağırşağın ortasında yaklaşık yarım santimetre kalınlığında hayvan kemiği yer alıyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, “Türkiye'de prehistorik yapılan kazıların hemen hemen hepsinde bulunan bir buluntu. Fakat bu ağırşağın diğerlerinden farklı bir özelliği var. O da içerisinde kemik kalıntıları var. Bu ilk defa bir kazıda ağırşakla birlikte içerisinde sap olması gereken kemikle birlikte bulunuyor. Biz daha önceden bunların ahşap takılarak döndürüldüğünü düşünüyorduk ve kazılarda da böyle bız dediğimiz kemik aletler ortaya çıkıyordu. Biz onların deri delme işlerinde ya da diğer örgü işlerinde, dokuma işlerinde kullanıldığını düşünüyorduk. Fakat bu tür bızların ağırşakların içerisine konulup bir nevi kirmen şeklinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da bir ilk. Yani ilk defa kemik sapının kalıntısıyla birlikte bir ağırşak burada ortaya çıktı. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait. Bu ağırşak yün eğirmede, iplik oluşturmada ve dokumacılıkta kullanılıyor. Biz bu buluntuyla tabii ki 4 bin yıl öncesinde burada dokumacılık yapıldığını, iplik üretildiğini, çeşitli tekstil ürünlerinin oluşturulduğunu ve üretildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.