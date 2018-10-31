Meslek Lisesi öğrencilerine CNC Lazer Kesim Makinesi hibe edildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, "Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor" projesi kapsamında, İÇDAŞ ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplam bedeli 1 Milyon 157 bin 822 lira 96 kuruş olan CNC Lazer kesim makinesini hibe aldı.

"Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor" projesi kapsamında, İÇDAŞ ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplam bedeli 1 Milyon 157 bin 822 lira 96 kuruş olan CNC Lazer kesim makinesini hibe aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda gerçekleşen tanıtıma Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Abdullah Güç, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Garnizon Komutanı Türken Altıngöz, Cumhuriyet Savcıları ve idari amirler yer aldı.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi hedeflenen projede GMKA 821 bin 642 lira 41 kuruş hibe destek sağlarken 336 bin 180 lira 55 kuruş eş finansman kaynağı oluşturuldu. Meslek lisesi öğrencileri CNC lazer kesim cihazı sayesinde karbondioksit, azot ve helyum gazlarının farklı oranlarda karışımı ile kesme, delme ve kazıma gibi işlemleri rahatlıkla yapabilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan projenin amaçları arasında mesleki eğitimdeki kalitenin yenilikçi model ve yöntemlerle artırılmasının yanında, eğitim gören öğrencilerin metal teknolojileri alanında dünya standartlarında eğitim almaları ve mesleki üretime katkı sağlamaları yer alıyor dedi.