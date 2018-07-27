Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ezine MYO Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, proje tanıtımı öncesinde Ezine Gıda İhtisas OSB’de gelinen son nokta ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması bir heyecan oluşturdu diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ise, “Valimiz Orhan Tavlı ve Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Acer’in talimatlarıyla, Ezine MYO Gıda Bölümü’nün çalışanlarıyla toplantı yaptık. Kurulacak olan OSB’ye verilecek olan en faydalı katkının hangi alanda olacağına dair çalışma başlattık. Yapılan toplantıyla bölgede en çok üretimi olan süt ve süt ürünleri ortaya çıktı. Arkadaşlarımız, bölgeye katkı sağlayan 20’den fazla üreticiyi gezerek birebir görüşmeler yaptılar. Yapılan çalışmanın neticesinde, iki konu belirledik. İlki günlük çiğ süt analizi, ikincisi ise mesleki alandaki inovasyon ve yenilikçi çalışmalar konusunda eğitim ihtiyacının yapılmasıydı. Bu iki konu üzerinde, arkadaşlarımız detaylı çalışma yaparak projeyi ortaya çıkardılar. Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bölgemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ” dedi.

Vali Orhan Tavlı konuşmasında projenin Ezine’ye, Ezine Gıda İhtisas OSB’ye, süt üreticilerine ne gibi faydaları olacağını hep birlikte değerlendirmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Ezine denilince akla Ezine peynirinin geldiğini ifade eden Vali Tavlı, “Biz Ankara’dayken Ezine peynirinin zaten müşterisiydik. AVM’lere gittiğimizde Ezine peynirini arardık. Ezine, Bayramiç, Ayvacık, Lapseki, Biga, Yenice, Çan, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada’sı ile Çanakkale’yi kapsayan bu havza zengin bir tarım şehri. Buralar Troya’nın, Çanakkale’nin bereketli toprakları. Milattan önce, bizden beş bin yıl önce insanlar buraya boşuna yerleşmemiş. Hem boğaz, deniz bir tarafta, verimlilik bir tarafta, çok kıymetli, bereketli topraklar. Tabii bu bereketli topraklar insanı ile anlam kazanıyor. O nedenle kıymetli Ezineliler, tüm saygıdeğer Çanakkaleliler burada hem bu bereketli toprakları işlediler, hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem süt ürünleri içerisinde kaliteli ürünler ürettiler. İşte insanın değeri burada ortaya çıkıyor. Toprak olabilir, su olabilir, hayvansal değerler olabilir ama nitelikli insan gücü çok önemli. Burada kaliteli insan gücü var. Bu nedenle Ezine kalite ve marka bir ilçemiz oldu. Burada Türkiye çapında, hatta dünya çapında bilinen peynir markamız var" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Ezine MYO Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından hazırlanan “Ezine Yöresinde Süt ve Ürünleri Alanında İş Gücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi “ konulu projenin tanıtımı yapıldı.