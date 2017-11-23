MHP İl Genel Meclis Üyesi Özer son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Özer, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Özer için bugün öğle namazına müteakip Çan ilçesinde Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Çan Belediyesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ve sevenleri katıldı.