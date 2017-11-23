Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 17:13

MHP İl Genel Meclis Üyesi Özer son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkanvekili Recep Cahit Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İl Genel Meclis Üyesi Özer son yolculuğuna uğurlandı

23 Kasım 2017 17:13


Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Özer, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybetti. Özer için bugün öğle namazına müteakip Çan ilçesinde Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Çan Belediyesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ve sevenleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç