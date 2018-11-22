MHP Yenice İlçe Başkanlığında görev değişimi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde MHP İlçe Başkanı Recai Ertan'ın 31 Mart'ta gerçekleşecek Yerel Seçimlerde İl Genel Meclis Üyeliğine aday adayı olacağından dolayı boşalan ilçe başkanlığına Yener Korkmaz getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yenice İlçe Başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine Çanakkale MHP İl Başkanı Hakan Pınar ve partililer katıldı. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde MHP'den Yenice'de İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı için dilekçesini teslim eden eski ilçe Başkanı Recai Ertan, “Vatan'a Millet'e hayırlı uğurlu olsun. Allah yolumuzu bahtımızı açık eylesin” dedi.