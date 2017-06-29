Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 14:54

Midilli seferleri turizme güç katacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,"Küçükkuyulu hemşerilerimiz yakın zamanda kimlik kartlarıyla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçiş yapabilecekler" dedi.

Midilli seferleri turizme güç katacak

29 Haziran 2017 14:54


AK Parti Küçükkuyu teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan vatandaşlara bir de müjde verdi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Midilli’ye geçişlerin yapılacağı gümrük binasını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Turan, "Şimdide Midilliye gidilecek olan güzergahın başlangıcı olan yerdeyiz. Binalarımız bitti gördüğünüz gibi buradaki alt yapı çalışmalarımız hızlanıyor. İnşallah en kısa sürede Midilliye buradan geçme imkanımız olacak hem turizme hem de esnafımıza katkı sağlayacak. Midilli seferleri ile beraber sağlık, eğlence ve birçok alanda turizm olanakları gelişme gösterecek. Aynı zamanda gümrük binası bölgemize yeni bir istihdam alanı yaratmış oldu. Bizim en büyük gayemiz, Çanakkale’mizin her bir noktasını daha yaşanır ve tercih edilebilir kılmak. Bu bölgemizde ulaşım anlamında ciddi yatırımlar devam etmektedir. Küçükkuyu rampalarına yapılan tünel çalışmalarından deniz yoluna kadar ulaşım alanında yenilemeler yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Beldemiz hem karadan hem denizden rahat bir ulaşım imkanı bulacak. Aynı zamanda ciddi bir turist talebiyle karşı karşıya kalacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:29
  • İkindi :17:28
  • Akşam :20:56
  • Yatsı :22:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!