Midilli seferleri turizme güç katacak

AK Parti Küçükkuyu teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan vatandaşlara bir de müjde verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Midilli’ye geçişlerin yapılacağı gümrük binasını ziyaret etti. Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Turan, "Şimdide Midilliye gidilecek olan güzergahın başlangıcı olan yerdeyiz. Binalarımız bitti gördüğünüz gibi buradaki alt yapı çalışmalarımız hızlanıyor. İnşallah en kısa sürede Midilliye buradan geçme imkanımız olacak hem turizme hem de esnafımıza katkı sağlayacak. Midilli seferleri ile beraber sağlık, eğlence ve birçok alanda turizm olanakları gelişme gösterecek. Aynı zamanda gümrük binası bölgemize yeni bir istihdam alanı yaratmış oldu. Bizim en büyük gayemiz, Çanakkale’mizin her bir noktasını daha yaşanır ve tercih edilebilir kılmak. Bu bölgemizde ulaşım anlamında ciddi yatırımlar devam etmektedir. Küçükkuyu rampalarına yapılan tünel çalışmalarından deniz yoluna kadar ulaşım alanında yenilemeler yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber Beldemiz hem karadan hem denizden rahat bir ulaşım imkanı bulacak. Aynı zamanda ciddi bir turist talebiyle karşı karşıya kalacak" dedi.