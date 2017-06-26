Milletvekili Turan: "Ezine dünyaya açılıyor"

AK Parti Ezine İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programına AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Turan, "İlçemiz için her zaman yeni yatırım alanları oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda Ezinemiz için iki önemli yatırım bulunuyor. Bunlardan biri kültür merkezimiz diğeri ise Ezine Gıda OSB’si. 18 yıllık bir sorun olan kültür merkezimizi projesinde düğüm çözüldü. Projesi tamamlandı artık ihale süreci bekleniyor. 6 Milyon TL’ye yakın ödeneği hazır beklemektedir. Ezinemizin için önemli bir değer taşıyan Ezine Gıda OSB’si için çalışmalar devam ediyor. OSB ilçemiz için şehrimiz için önemli yatırım olacak. Yapılacak olan proje sadece Ezinemize değil tüm ilçelerimize katkı sağlayacak. Buranın peyniri, sebzesi, meyvesi artık dünyaya açılacak. Buranın ürünü diğer illerde, ülkelerde olacak" dedi.