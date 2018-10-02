Milli güreşçiden Başkan Yavaş'a şampiyonluk sözü

6-7 Ekim tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek Milli güreşçi Göktuğ Arslan, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Umurbey Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Sami Yavaş ile Milli güreşçi Göktuğ Arslan ve babası Şahin Arslan hazır bulundu.

Sohbet havasına gerçekleşen ziyarette şahsı ve güreş sporuna destekleri dolayısıyla Başkan Yavaş'a teşekkür eden genç sporcu, 6-7 Ekim tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasında altın madalya sözü verdi.

Umurbey Belediyesi olarak imkânları el verdiği ölçüde sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Yavaş, Göktuğ Arslan'a şampiyonada başarı dileklerini iletti.