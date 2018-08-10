Millilerden Başkan Yavaş’a şampiyonluk sözü

Umurbey Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Sami Yavaş, U22 Genç Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Baş Antrenörü Mahmut Kemal Okur, yardımcı antrenörler Ali Arda Öztürk ve Caner Cesur ile milli sporcular hazır bulundu.

Millilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yavaş, “Bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak için mücadele eden siz değerli millilerimizi Umurbeyimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ziyaretinizle bizi ayrıca gururlandırdınız. Son şampiyon unvanıyla katılacağınız İtalya’daki Avrupa Şampiyonasında ülkemizi yine en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Umurbey’deki kamp sürecinde kendilerine olan yakın ilgisi dolayısıyla Başkan Yavaş’a milli takım adına teşekkür eden Baş Antrenör Mahmut Kemal Okur ise, “Umurbey gibi doğa ve denizle iç içe olan bir beldede kamp yapmayı seçerek ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı gördük. Buranın şehir merkezine olan yakınlığı da bizim için ayrı bir avantaj. Kamp sürecinde bizimle yakından ilgilendiniz. Takımım adına size teşekkür ediyorum” dedi.

Baş Antrenör Okur, Başkan Yavaş’ın “Bize edeceğiniz en büyük teşekkür şampiyonada göstereceğiniz başarı olacaktır” sözü üzerine Avrupa Şampiyonasında altın madalya sözü verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Yavaş’a milli takım forması, Baş Antrenör Okur’a ise üzerinde Umurbey Belediye logosunun yer aldığı seramik tablo hediye edildi.

U22 Genç Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımının Umurbey’deki kampı 14 Ağustos’ta sona erecek.