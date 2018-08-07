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07 Ağustos 2018 13:27

Minibüsten 45 kaçak çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir minibüste 45 mülteci yakalandı.

Minibüsten 45 kaçak çıktı

07 Ağustos 2018 13:27


Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale Köyü’nde Eşmece mevkiinde şüphelendikleri 26 B 9109 plakalı minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakaladı. Minibüsün içerisindeki koltukların söküldüğü ve 45 göçmenin bu şekilde minibüse bindirildiği görüldü. Organizatör şüphelisi minibüs şoförü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.




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