Minik İdil’in okulunda hüzün hakim

Sınıf arkadaşları İdil’in sırasına çiçekler bırakarak, hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İdil Duru Gür (10), 20 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde aniden fenalaştı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan İdil, buradan da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Şeker komasına girdiği belirlenen küçük kız, Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede kalbi duran ve yeniden çalıştırılan İdil, yoğun bakımda tedaviye alındı. 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan İdil, dün sabah hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan cenaze Gelibolu’ya getirildi. Dün ikindi namazını müteakip Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından küçük kız Alaeddin Kalfa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu 4-A sınıfında öğrenim gören İdil Duru’nun arkadaşları acılı haber ile büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları ve öğretmeni küçük kızın sırasını çiçeklerle donattı.

"Kardeş gibiydik"

Vefat eden sınıf arkadaşı İdil Duru Gür’ü çok sevdiğini belirten 9 yaşındaki sınıf arkadaşı Büşra Akdeniz, "İdil’in arkadaşıyım. İdil çok iyi biriydi. Sınıfça o öldüğü için çok üzüldük. Ben onu çok seviyordum. Sınıf arkadaşlarımız da çok üzüldü. Diğer arkadaşlarım ona ağladı. Ben de ağladım. Her şeyini bizimle paylaşırdı. İyi biriydi o. Onu çok seviyordum. İdil’i 1’inci sınıfa başladığımdan beri 4 yıldır tanıyorum. Kardeş gibiydik" diye konuştu.

Sıra arkadaşı Gaye Güler ise, "İdil Duru benim çok iyi arkadaşımdı. Benim yanımda oturuyordu. Çok seviyorum onu. Onunla çok güzel oyunlar oynuyorduk. Sınıfça onun için çok üzüldük. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

Sınıf öğretmeni Gökhan Çalışkan da, "Ben kendisini Cumartesi günü ziyaret etmiştim Edirne’de. Ümitliydik ama daha sonra bu acı haberi aldık. Çok üzgünüz. Öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. İdil Duru sınıf tarafından sevilen, çok güler yüzlü bir öğrenciydi. Etkinliklere de katılırdı. Dersleri de iyi durumdaydı. Bütün arkadaşları tarafından da çok sevilirdi. Çok saygılı, çok güler yüzlü bir öğrenciydi. Neşeliydi" dedi.