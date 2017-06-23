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23 Haziran 2017 20:49

Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bayramiç-Çan karayolunun yol çalışması devam eden Bayramiç ilçe çıkışında, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

23 Haziran 2017 20:49


Edinilen bilgiye göre; yol yapım çalışmalarının sürdüğü Bayramiç yönünden Çan istikametine giden Erdoğan Arslan yönetimindeki 17 TB 927 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Zekeriya Karadeniz (20) yönetimindeki 17 TS 861 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı Karadeniz, ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Karadeniz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kepez Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.




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