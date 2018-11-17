Mühendislik Fakültesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri etkinliği gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile ÇOMÜ Harita Mühendisliği Bölümü ortaklığınca Coğrafi Bilgi Sistemleri konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, ÇOMÜ'lü akademisyen ve öğrenciler katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgün Akçay, bölüm olarak coğrafi bilgi sistemleri alanında birçok projenin içinde olduklarını ifade ederek bölümde gerçekleştirdikleri faaliyetlere dair bilgiler aktardı.

Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süha Özden ise geçmiş yıllarda da coğrafi bilgi sistemleri alanında bölümde birçok başarılı çalışmanın gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Konu mühendislik branşı olarak çok popüler. Teknolojik gelişim açısından çok özel bir yerde. Bölümümüz de öğrencileriyle ve hocalarıyla pırıl pırıl bir bölüm. Gelişim içerisinde olduklarını gözlemliyorum. Üniversitemizin program akreditasyonuna ilk başvuran bölümlerden bir tanesi. Bu mesleğin önümüzdeki yıllarda gözde meslekler arasında yer alacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak ise Harita Mühendisliğinin sağlıkta, matematikte ve hayatın her alanında yer aldığını ifade ederek, öğrencilere eğitim hayatı sonrası iş yaşamına dair tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğin ilk oturumunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Kaya, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Değişim Analizi konulu sunumunu gerçekleştirdi.