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28 Aralık 2016 12:26

Muhtar Işıldak mahalle halkına ‘Yaşam hakkı’ istedi

Muhtar Işıldak mahalle halkına ‘Yaşam hakkı’ istedi

28 Aralık 2016 12:26

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı Fevzipaşa mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı Hacı Ramazan Işıldak, yaşam koşullarını göstererek, mahalle sakinleri için ‘Yaşam hakkı’ istedi.
Daha önce düzenlenen muhtarlar toplantısında Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Hacı Ramazan Işıldak’ın dile getirdiği sorunları yerinde görmek amacıyla, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Fevzipaşa mahallesinde incelemelerde bulundu. Fevzipaşa mahalle Muhtarı Hacı Ramazan Işıldak, ziyarette Emniyet Müdürü Sel ve Sağlık Müdürü Taşçı’ya kuyu sokak ve diğer bölgelerdeki yaşam koşullarını gösterdi. Mahalle sakinlerinin daha iyi standartlarda yaşaması için çalışma yapılmasını isteyen Işıldak, “Biz, mahalle sakinlerimiz için yaşam hakkı istiyoruz. Koşullarımız bunlar. Gençlerimizin istenmeyen yollara başvurmaması için iş hakkı istiyoruz, çocuklarımız için eğitim hakkı istiyoruz” dedi. Fevzipaşa mahallesinde medikal vakalara gelen ambulansların polis nezaretinde geldiğini de dile getiren Işıldak, “Mahallemizde yaşayanların sağlık çalışanlarımıza karşı bu güne kadar en ufak bir müdahalesi olmamıştır. Buna rağmen, gelen her ambulans polis nezaretinde geliyor. Bu bizi kötü etkiliyor. Vatandaşlarımız kendisini potansiyel suçluymuş gibi hissediyor. Bu uygulamaya son verilmesini de istiyoruz” dedi. Emniyet Müdürü Sel ve Sağlık Müdürü Taşçı, bu uygulamanın bundan sonra yapılmayacağını söyledi.



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