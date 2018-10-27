Müracaatının yıldönümünde organ nakliyle sağlığına kavuştu

Çanakkale'de 3,5 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan 54 yaşındaki Hatice Karaman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezine müracaatının yıldönümünde gerçekleştirilen organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de yaşayan 54 yaşındaki Hatice Karaman 3,5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlandı. Karaman çeşitli nakil merkezlerine başvurmasına karşın dönor çıkmadı. Bir yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezine müracaat etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Devlet Hastanesinde beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir kişinin böbreği, Hatice Karaman'a, 20 Ekim Cumartesi günü ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından başarılı bir operasyonla nakledildi.

Karaman, başvurusunun yıldönümünde nakil olarak, sağlığına kavuştu.

Operasyonun geçen hafta Cumartesi günü gerçekleştirildiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, “Tüm fonksiyonları normale dönmüş durumda. Bundan 3 buçuk yıl önce damarsal ilerleyici harabiyet hastalığı nedeniyle tüm vücudundaki harabiyetle birlikte böbreklerde de bir iflas durumu ortaya çıktı. Kendisi 3 buçuk yıl bulantı, kusma, halsizlik ve genel durum bozukluğu nedeniyle doktora başvurunca hastalığı ortaya çıkıyor. Eş zamanda diyalize girme kararı veriliyor ve 3 buçuk yıl boyunca hastamız diyalize bağlanıyor. Makinaya bağlı bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalıştı. Bu süre zarfında hastamız, yiyemedi, içemedi, gezemedi. Nakil olmaya karar verdiğinde 1 yıl önce merkezimize müracaat etti. Bugün (dün) hastamızın bize müracaatının yıl dönümü. Kendisine Bandırma'da beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın böbreği nakledildi. Türkiye'de 30 bin civarında böbrek bekleyen hasta var. Yıllık 1500 hastaya nakil yapılıyor. Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızdan destek vermelerini rica ediyorum. Merkezimize kayıt olmak böbrek nakli bekleyen hastalarımız için bir avantajdır. 1 yıl içinde uygun böbrek çıkma ihtimali yüksek” dedi.

Organ nakliyle sağlığına kavuşan Hatice Karaman ise “Periton diyaliz için, temiz ve titiz olunması gerekiyor. Emekli oldum ama tam gezeceğim, yaşayacağım zamanda hiçbirini yapamıyorum. Duyarlı insanlardan Allah razı olsun. İnsanların daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bana organı verilen kişinin ailesine çok teşekkür ediyorum beni sağlığıma kavuşturduğu için. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. İstediğim gibi gezebileceğim. Çocuklarıma gideceğim, torunlarıma gideceğim. Hayatım çok kısıtlıydı. Umreye çok gitmek istiyordum bu hastalık yüzünden gidemedim. Tüm hastane çalışanlarına, hocalarıma, hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendiler. Çok memnunum. 1 hafta içinde sağlığıma kavuştum. Tüm insanlardan bağışçı olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.