Müslüman ve Hristiyan vatandaşlar iftarda buluştu

Gökçeada Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ada meydanında iftar yemeği verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, İlçe Müftüsü Haydar Höyük ile STK temsilcileri, siyasi partilerin başkanları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. İftar yemeğinde, etli türlü, bulgur pilavı, mercimek çorbası ve tulumba tatlısı ikram edildi.

Bu yıl 4. gerçekleştirdikleri ’Hoşgörü Sofrası’nda adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşları bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adanın Türkiye’nin en batısı olduğunu hatırlatarak orucun da en son açıldığı yerin Gökçeada olduğunu ifade etti. Bu iftar programını tertip etmekten, Gökçeadalılarla ve Gökçeada’da bulunan misafirlerle olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Başkan Çetin, "Gökçeada kendine özgü çok önemli bir coğrafya. Şöyle ki, 81 vilayetten insanların bulunduğu, aynı zamanda Rum vatandaşlarımızla birlikte huzur ve sükunet içerisinde yaşadığımız bir yer burası. İftar sofrasında da bütün insanların yine Rum vatandaşlarımızla birlikte bir arada olduğu tamamen hoşgörü sofrası adı altında çıkarttığımız bu iftar yemeklerini tamamen bir hoşgörü ortamında hep birlikte yaşıyoruz. Ve bunu yaşamaktan dolayı mutlu ve huzurluyuz" şeklinde konuştu

İftar programının ardından dua edilip, ilahi okundu ve sema gösterisi yapıldı.