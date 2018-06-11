Mustafa Durak, Bigaspor’a 3’üncü kez başkan seçildi

Bigaspor Sosyal Tesislerinde yapılan olağan genel kurulun divan başkanlığını Enver Koç yaptı. Kulüp Müdürü Semih Özmucur yönetim kurulu ve denetleme kurulu faaliyet raporlarını okudu. Tahmini bütçe okundu ve kabul edildi. Genel kurulda Mevcut Başkan Mustafa Durak’ın hazırladığı liste oy birliği ile seçildi. Buna göre yeni yönetim şu isimlerden oluştu: “Cihan Ertaş,Reyhan Kaçar,Sedat Şahin, Süleyman Süle, Birkan Gugul, Levent Şahin, Murat Çakıroğulları, Serdar Seçilen, Yedek Yönetim Kuruluna ise İsmail Işık, Altan Özmucur, Arda Bozkurt, Fatih Karan, Erol Şener, Ahmet Emrah Coşkun, Soner Yılmaz, Kenan Polat ve Yüksel Aykar.” Denetleme Kurulu ise, “Erhan Baş, Tevfik Başarır, Soner Karabulut.” ASKF Asil üyeliklerine, “Cihan Ertaş, Altan Özmucur, Erhan Baş, Tevfik Başarır, Arda Bozkurt ve Gökhan Temiz” seçildiler. Seçimler sonrası Başkan Durak yaptığı konuşmasında, “Tekrar beni bu göreve layık görenlere teşekkür ederim” dedi. Belediye Başkanı İsmail Işık’ta Bigaspor’a yeni seçilen yönetimi kutlayarak başarılar diledi. Genel Kurula TSO Başkanı Şadan Doğan, Belediye Meclis Üyeleri ve Bigaspor üyeleri katıldı.