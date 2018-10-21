Mutlu'dan Adaspor takımına kahvaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig 11. Gurupta mücadele eden Biga Adaspor'a Onursal Başkan Zeki Mutlu, bir kafede kahvaltı verdi.

Mutlu, İlyas Bayram Stadında Çanakkale Dardanelspor ile oynayacakları maçta başarılar diledi. Mutlu yaptığı açıklamada, "Geçen sezon çok çalıştık ve başardık. Bu noktaya kolay gelmedik. Bu yıl bölgesel ligde mücadele ediyoruz. Bugün abide olmak istiyorsanız lütfen maçı alın. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Bugün gerekirse iki kişilik oynayalım. Yanınızdayız" diye konuştu.

Kahvaltıya, Adaspor Başkanı Muharrem Korkmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Takım Antrenörü Sedat Tirfilli ve futbolcular katıldı.