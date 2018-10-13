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Mutlu'dan, Çiçeklidedespor Voleybol takımına kahvaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımına işadamı Zeki Mutlu, bir kafede kahvaltı verdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımına işadamı Zeki Mutlu, bir kafede kahvaltı verdi.


Kapalı Spor Salonunda Yeşil Bayramiç bayan voleybol takımı ile oynayacakları maç öncesi Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Mutlu´ya kulübün formasını hediye ederek teşekkür etti. Çiçeklidedespor Voleybol Takımı ile gurur duyduğunu ifade eden Mutlu, "Benim kızım yok, sizler benim kızlarımsınız. Biga'mızı temsil ettiğiniz için her biriniz ile gurur duyuyoruz. Bayanlar voleybol 2. ligde mücadele eden takıma bugünkü maçta başarılar diliyorum. İnşallah bugünkü müsabakadan zaferle ayrılırız. Başta antrenör hocamız olmak üzere tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. Kahvaltıya, Belediye Meclis Üyesi Recai Cesur, Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Yönetim Kurulu üyeleri Takım Antrenörü Gonca Aden ve sporcular katıldı.

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