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29 Ağustos 2018 15:08

Nafaka yüzünden baba katili oldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir genç, annesinden 3 yıl önce boşanan babasını nafaka yüzünden bıçaklayarak öldürdü.

Nafaka yüzünden baba katili oldu

29 Ağustos 2018 15:08


Olay, dün gece saatlerinde, Biga’ya bağlı Yolindi köyünde meydana geldi. Ö.M, annesi Kadriye Keser’den 2015 yılında ayrılan babası Nihat Makas ile köy içinde karşılaştı. Ö.M. (19), iddiaya göre, babasından kendisi için ödediği 100 TL’lik nafakayı 250 TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Nihat Makas ile oğlu arasında tartışma çıktı. Genç, üzerindeki bıçağı çıkarıp, babasının kalbine, koltuk altına ve karın bölgesine defalarca sapladı. Nihat Makas 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı.


Durumu gören vatandaşlar kendi araçlarıyla ağır yaralı olan Nihat Makas’ı hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ambulansla yolda denk gelince yaralı adam ambulansa alındı. Hastane yolunda can veren şahsın babanın cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olay sonrası kaçan Ö.M, annesiyle beraber yaşadığı eve saklandı. Jandarma ekiplerini bir süre uğraştırdıktan sonra teslim olan genç, karakolda ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.




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