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22 Haziran 2018 15:34

Nevruz köyü hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde geleneksel hayır yemeği düzenlendi.

Nevruz köyü hayrı yapıldı

22 Haziran 2018 15:34


Geleneksel köy hayır yemeği öncesinde Nevruz Köy Camiinde Köy İmam Hatibi Tufan Şahin ve çevre köy imam hatipleri Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif tilavet ederek, dualar edildi. Kılınan Cuma namazının ardından köy hayrına katılan 2 bin kişiye taskebabı , pilav ayran ve tatlı ikram edildi. Hayır yemeğine, Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör, İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan, İlçe Müftüsü Derviş Orhan ile Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay katıldı. Her yıl Mayıs ayında yapılan köy hayrını bu yıl Ramazan-ı Şerif ayına denk gelmesi nedeni ile bugün yaptıklarını söyleyen Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez, ”Milli birlik ve beraberliğimizin kaynaşmasını sağlayan bu güzel geleneklerimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz. Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize köy halkı adına çok teşekkür ederim” dedi.




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