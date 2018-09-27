Nikahta anneannesinin 62 yıllık gelinliğini giydi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Elif Manav, anneannesinden kalan 62 yıllık ipek gelinlik ile ‘evet' dedi.

23 yaşındaki gelin hemşire Elif Manav, Uzman Çavuş Ozan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın kıydığı nikah töreninde 62 yıl önce anneannesi 81 yaşındaki Emine Sevici'nin düğününde giydiği gelinliği giyen Elif Manav duygulu anlar yaşadı.

1956 yılında giydiği gelinliği torununun üzerinde gören Emine Sevici ise nikahta duygulanarak ağladı. Sevici yaptığı açıklamada, "Eskiden bu gelinlikler moda idi. Gelinliği komşum terzi Mukaddes üzerime göre dikmişti. Çok beğenerek giydim. 62 yıldır sandıkta durdu, ben onu çöpe atacaktım ama torunum beğenerek, nikahında giymek istediğini söyledi. Beni de çok mutlu etti" dedi. Elif Manav ise, "Anneannem eski kıyafetlerini kaldırırken annem, Elif'e bir gösterelim, ona göre atarız demiş. Annem gelinliği gösterdiğinde çok beğendim. Gelinliğin yanlarından biraz daraltıldığında tam üzerime göre oldu. Giydiğimde bende çok duygulandım. Anneannem de duygulandı, ikimizde ağladık. Anneanne ve torun uzun süre sarılarak duygusal anın keyfini çıkardık" dedi.