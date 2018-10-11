İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niloya -3 çocuklar için Biga'da

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor.


Niloya yeni müzikaliyle maceralarına devam ediyor. Niloya Müzikali-3 günümüz çocuklarının pek aşina olmadığı eski bir radyoyu ve etrafında dönen olayları konu alan tatlı bir serüven. Kahramanlar Niloya, Mete, Murat ve Tospik, 13 Ekim Cumartesi günü saat 14:00 ve 16:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde çocukları bekleyecekler.


Biga Belediyesi'nden yapılan duyuruda tüm çocuklar, bu müzikale davet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.