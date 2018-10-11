Niloya -3 çocuklar için Biga'da

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor.
Niloya yeni müzikaliyle maceralarına devam ediyor. Niloya Müzikali-3 günümüz çocuklarının pek aşina olmadığı eski bir radyoyu ve etrafında dönen olayları konu alan tatlı bir serüven. Kahramanlar Niloya, Mete, Murat ve Tospik, 13 Ekim Cumartesi günü saat 14:00 ve 16:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde çocukları bekleyecekler.
Biga Belediyesi'nden yapılan duyuruda tüm çocuklar, bu müzikale davet edildi.