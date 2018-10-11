Niloya -3 çocuklar için Biga'da

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Niloya yeni müzikaliyle maceralarına devam ediyor. Niloya Müzikali-3 günümüz çocuklarının pek aşina olmadığı eski bir radyoyu ve etrafında dönen olayları konu alan tatlı bir serüven. Kahramanlar Niloya, Mete, Murat ve Tospik, 13 Ekim Cumartesi günü saat 14:00 ve 16:00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde çocukları bekleyecekler.

Biga Belediyesi'nden yapılan duyuruda tüm çocuklar, bu müzikale davet edildi.