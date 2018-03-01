Nitratlı gübrelere dijital takip

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından devreye sokulan gübre takip sistemi (GTS) uygulaması ile patlayıcı yapımında kullanıldığı tespit edilen nitratlı gübreler mercek altına alındı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen DNA barkod ile her ürün kimliklendiriliyor. Uygulama nitratlı katı gübrelerin yanı sıra sıvı gübreleri de kapsıyor. 2017 yılında satışı yasaklanan ve stoklarda kalan gübreler ise e-reçete düzenlenmek suretiyle temin edilebiliyor.

Kuruluş amacı tedarik zincirindeki ilk üreticiden son tüketiciye kadar kullanıcı bilgisine ulaşmak olan sistem sayesinde terör örgütlerinin hain saldırılarının önlenmesinin yanı sıra sahte, kaçak, tağşiş ürünlerin tespiti kolaylıkla yapılabiliyor.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, bakanlığın başlattığı yeni uygulamanın bir çok riski de ortadan kaldırdığını belirtti. Kaya, "Ülkemizde üretilerek veye ithal edilerek piyasaya arz edilen gübrelerin son kullanıcıya, yani üreticinin tarlaya atmasına kadar bir takip sistemi geliştirildi. Üreticinin, satıcının, toptancının hangi deposunda ne kadar ürün var, ne kadar tarlaya atılmış veya atılmamış hepsi kayıt altında. 2016 yılında ülkemizde terör olaylarında nitratlı gübrelerin kullanıldığı tespit edildi. Kötü niyetli insanların eline nitratlı gübrelerin geçmemesi için bir takip sistemi kuruldu. Şu an barkodlu sisteme geçildi. Bakanlık ve İl Müdürlüğü bizim sistemimizde ne kadar ürün olduğunu görüyor. Bu ürünleri kimlere sattığımızı görüyor. Kötü niyetli insanların eline geçtiği tespit edildiği anda, kolluk kuvvetleri gerekli tedbiri alarak bu satışı yapan insanları engelliyor" dedi.