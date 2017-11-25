’Nusret-2017 Davet Tatbikatı’ başladı

Tatbikat kapsamında bugün, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı iskelesindeki ’TCG Nusret’ gemisinde basın brifing toplantısı yapıldı. Toplantıya, Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Mayın Filo Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu katıldı.

Brifinginde Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu ifade etti.

Tatbikatın 3 Aralık’ta sona ereceğini söyleyen Ahmet Tunç Veyisoğlu, “Nusret-2017 Davet Tatbikatı, Saroz Körfezi’nde, uluslararası müdahale gerektiren bir bölgesel krize dayalı hayali ve jenerik bir senaryoya istinaden icra edilecektir. Tatbikatımızın öncelikli amacı ve hedefi mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirilmesi konularında yüksek seviyeli bir eğitim ortamı sağlamak, özellikle dost ve müttefik farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının mayın karşı tedbirleri konusunda birlikte çalışabilirliğini, işbirliğini geliştirmektir. Tatbikata NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurları ile birlikte 12 ülkeden 5 gemi, 2 EOD timi ve 17 karargah subayı ve gözlemci personel katılım sağlamıştır” dedi.

Brifingin ardından, sualtı faaliyetlerine yönelik faaliyet gösteren savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi’nde sergi ve sunum faaliyeti yapıldı.

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere’den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan’dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan’dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan’dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Türkmenistan’dan toplam 11 gözlemci ve Romanya’dan iki karargah subayı katıldı.

24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlanıyor.