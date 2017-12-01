’Nusret-2017 Davet Tatbikatı’ sona erdi

24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı sevk ve idaresinde Saros Körfezi’nde gerçekleştirilen ’Nusret 2017 Davet Tatbikatı’na Türkiye’den 6 mayın avlama gemisi, bir komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), bir fırkateyn, bir karakol gemisi, bir helikopter, bir mayın toplama botu, bir sualtı savunma görev timi, bir sahil güvenlik botu, bir AUV (otonom insansız sualtı aracı) Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katıldı. Tatbikatın misafir unsurları ise NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında İngiltere’den bir komuta kontrol gemisi ve bir mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan’dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam 6 gemi katıldı. Ayrıca Bulgaristan’dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan’dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Pakistan’dan toplam 11 gözlemci ve Romanya’dan 2 karargah subayı katılım sağladı.

Mayın harbi konusunda uluslararası bir tatbikat olan “Nusret Davet Tatbikatları”na müteakip yıllarda daha yoğun bir şekilde insansız sualtı araçlarının kullanımı öngörülüyor. Tatbikatta eğitim mayınlarının su üstü ve hava vasıtaları tarafından denize dökülmesi gerçekleştirildi. Dökülen mayınlar milli imkanlarla tersanelerde inşa edilen ve 2017 yılında envantere giren modern ve gelişmiş TCG Bayraktar gemisi ve C-130 nakliye uçağı tarafından başarılı bir şekilde döküldü. Bu faaliyet TCG Bayraktar’ın ilk mayın döküş tecrübesi olurken, TCG Bayraktar sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile Mayın Filosu Komutanının da iştiraki ile komuta kontrol gemisi görevini yürüterek tatbikata ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Askeri Limanı ve Nara Kalesi’nde ilk kez sergi, sunum ve fiili gösterimler gerçekleştirildi. Yerli savunma sanayinin mayın harbi teknolojileri ve insansız sualtı teknolojileri konusundaki proje ve ürünlerinin katılımcı, gözlemci ülkelere tanıtılmasını, bilgi ve fikir alışverişinde bulunulmasını hedefleyen etkinlik, bu yıl ilk kez bir tatbikat kapsamında gerçekleştirildi. Ayrıca denize dökülmüş olan eğitim mayınları sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alan mayın avlama gemileri tarafından tespit, teşhis ve eğitim mayınlarının toplanması faaliyetleri yapıldı. Mayın avlama gemilerine ilave olarak görev icra eden EOD (explosive ordnance disposal-patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi) Timleri tarafından mayınların tespit, teşhis ve imha eğitimleri bu yıl ilk kez çok sığ sularda gerçekleştirildi. Çanakkale Mecidiye Kampı’nda Türkiye’den SAS’lar, Yunanistan ve Katar’dan EOD Timleri ile tespit, teşhis ve imha eğitimleri yapıldı. Gemilerin Nara iskelesine aborda olmaları ile birlikte tatbikatın seyir safhası faaliyetleri sona erdi.