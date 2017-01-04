Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:10

O gençler özür diledi

O gençler özür diledi

04 Ocak 2017 12:10

Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla bantlayarak videosunu sosyal medyada paylaşan iki genç, yine sosyal medyada paylaştıkları bir videoyla pişman olduklarını söyleyerek özür diledi.
Çanakkale’de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine gözaltına alınan 2 gence para cezası kesildi. Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A.E.A. ile U.G. adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç