ODAŞ Çan 2 Termik Santrali’nden STK Yöneticilerine seminer

Çan’daki Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ile basın mensuplarına, ODAŞ Çan 2 Termik Santrali’nde İnşaat ve Taahhüt işleri Koordinatörü Ali Kemal Kazancı tarafından açıklama yapıldı. Kazancı, “Çan 2 Termik Santrali bir ay önce Enerji Bakanlığı kabulü yapılarak, tamamlandı ve santralimize üretim izni verildi. 340 Mw/m olarak tasarlanan santral içerisinde 550 çalışanımız, toplamda 900 çalışanımız var. İnşaat aşaması bittiğinde de santral içerisinde 550 çalışanımızla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Santralin çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İşletme Müdürü Burak Çekmez ise,” Santralimiz ilk ateşleme döneminde belirli bir ısıya gelinceye kadar fuel-oil ile çalışmaktadır. Bu dönem de yaklaşık 1,5 saat kadardır. Bu süreç içerisinde de bacamızdan çıkan duman kaçınılmaz, baca gazı arıtma sistemimiz son sistem olarak yapılmıştır ve santralimiz baca gazı arıtma sistemi devreye girmeden çalışmamaktadır. Bacamızı da baypas etme şansımız yoktur” dedi.

Santralde saat başı 35 ton kireç taşı 350 tonda kömür yakıldığını belirten Çekmez, “Santralimizde çok fazla ayar dönemi geçirdik, bu dönemde de duruş kalkış dönemlerimiz oldu. 1 ayda 16 ya yakın duruş kalkış yaşadık. Bu durumda da fuel-oil yakıtı kullandığımız için bacamızdan 1,5 saat kadar ilk ateşleme de çıkan siyah duman çıkmaktadır. Bu süreç ayarlama aşamasında duruş kalkışlardan kaynaklanan bir durumdur. İşletme aktif duruma geçtiğinde bacadan bu şekilde bir duman çıktığını görmeyeceğiz. Bacadan çıkacak beyaz dumanda su buharı olarak bacadan çıkmaktadır. Emisyon değerlerimiz direk olarak devletimiz tarafından Ankara merkezde kontrol ediliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki tüm Santrallerin Enerji Bakanlığı tarafından kontrol edildiğini belirten Çekmez, “Santralimiz ile ilgili bundan sonra Çan’daki sivil toplum kuruluşlarıyla belirli dönemlerde bilgilendirme yapacağız” dedi.

“Şirketimizde herhangi bir adli yolsuzluk yoktur” diyen İnşaat ve Taahhüt İşleri koordinatörü Ali Kemal Kazancı, “Kişiler yıpratılmak için yapılmış bir dedikodudan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Şirketin ödeme sıkıntısının olmadığını da belirten Kazancı, ‘’Şirketimize iş yapmış tüm ödemelerin önümüzdeki hafta içerisinde ödemeleri yapılacaktır. ODAŞ Enerji Sosyal projelere imza atacaktır. Sivil toplum kuruluşları olarak Çan’da bir proje üretin bizlerde bu projenize imza atalım” dedi.