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24 Aralık 2016 10:14

Öğrenci velilerine sağlıklı beslenme eğitimi

Öğrenci velilerine sağlıklı beslenme eğitimi

24 Aralık 2016 10:14

Lapseki Faik Güngör Anaokulunda öğrenci velilerine yönelik ‘3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Beslenme ve Bireysel Hijyen’ eğitimi verildi.
Lapseki Faik Güngör Anaokulunda öğrenci velilerine yönelik ‘3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Beslenme ve Bireysel Hijyen’ eğitimi verildi. Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Faik Güngör Anaokulunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksek Okulu öğretim elemanları Yrd.Doç.Dr. Selma Atay ve Arş.Gör. Melike Yalçın Gürsoy tarafından velilere yönelik eğitim verildi. Slayt gösterimiyle gerçekleşen seminere personel ve öğretmenlerde ilgi gösterdi.



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