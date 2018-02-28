Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:53

Öğrencilerden Afrin’e mektup

Biga İmam Hatip Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu’nun 5.

Öğrencilerden Afrin’e mektup

28 Şubat 2018 12:53

sınıf öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçik için duygularını kaleme döktü.


Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Afrin’deki askerlere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları öğretmenlerine teslim ettiler. Hissettikleri duyguları mektuplara döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirtti. Küçücük yürekleriyle vatan, millet sevgisini mektuba döken öğrenciler, ‘Sizleri çok seviyoruz. Biliniz ki arkanızda bu minik vatan evlatlarının duaları var. Allah yardımcınız olsun..’ ifadelerine yer verdiler.


Ortak proje geliştirdiklerini belirten Biga İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sadiye Akay Gürsel ile Cumhuriyet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ferhat Gürsel de "Bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu, tek yürek, tek vücut olduğumuzu göstermek amacıyla bu projeyi başlattık. Öğrencilerimizin yazmış olduğu bu güzel mektupların ağabeylerine kan, can, güç, kuvvet ve moral olmasını diliyoruz" diye konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
  • Cumartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    10°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç