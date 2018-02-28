Öğrencilerden Afrin’e mektup

sınıf öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçik için duygularını kaleme döktü.

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Afrin’deki askerlere moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları öğretmenlerine teslim ettiler. Hissettikleri duyguları mektuplara döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirtti. Küçücük yürekleriyle vatan, millet sevgisini mektuba döken öğrenciler, ‘Sizleri çok seviyoruz. Biliniz ki arkanızda bu minik vatan evlatlarının duaları var. Allah yardımcınız olsun..’ ifadelerine yer verdiler.

Ortak proje geliştirdiklerini belirten Biga İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sadiye Akay Gürsel ile Cumhuriyet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ferhat Gürsel de "Bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu, tek yürek, tek vücut olduğumuzu göstermek amacıyla bu projeyi başlattık. Öğrencilerimizin yazmış olduğu bu güzel mektupların ağabeylerine kan, can, güç, kuvvet ve moral olmasını diliyoruz" diye konuştular.