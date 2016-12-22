Öğrencilerden polislere duygulandıran mektup

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri polislere yazdığı onlarca mektubu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yolladı.

Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri polislere yazdığı onlarca mektubu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yolladı. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden öğrenciler polis memurlarına moral ziyaretinde bulundu. Toplu halde Lapseki PTT şubesine giden öğrenciler kendi elleriyle yazdıkları duygu dolu mektupları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yolladı. Mektup içeriği hakkında bilgi veren öğrenciler, “O polislerin ne kadar acı çektiklerini yazdık. Resimler çizdik. Onlara moral verecek birkaç cümle yazdık" dedi.

6’ncı sınıf öğrencisi Zeynep Dülger, "Şehitlerimize ne kadar çok üzüldüğümü, bizlerin yaşlarında onların da çocuklarının geride kaldığını yazdım. Ayrıca sadece onların değil bizlerin de üzüldüğünü ifade ettim. İlk haberi aldığımızda ’Aman ya boşver demediğimizi bizlerin de çok üzüldüğünü yazdım" dedi.

Okul Müdürü Numan Yaşar ise "11 Aralıkta İstanbul’da polislerimize düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan polislerimize rahmet dileklerimizi iletmek üzere emniyet müdürlüğümüze gittik. Burada taziyelerimizi ve baş sağlığı temennilerimizi ilettik. Öğrencilerimiz içlerinden gelen duyguları oradaki polislerimize moral olmak adına, onlara desteklerini belirtmek adına mektuplar yazdılar. Biz bugün o mektupları İstanbul’daki çevik kuvvet polislerimize gönderdik ve onlara desteklerimizi ilettik" diye konuştu.