Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 12:14

Öğrencilerden polislere duygulandıran mektup

Öğrencilerden polislere duygulandıran mektup

22 Aralık 2016 12:14

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri polislere yazdığı onlarca mektubu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yolladı.
Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri polislere yazdığı onlarca mektubu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yolladı. Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden öğrenciler polis memurlarına moral ziyaretinde bulundu. Toplu halde Lapseki PTT şubesine giden öğrenciler kendi elleriyle yazdıkları duygu dolu mektupları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yolladı. Mektup içeriği hakkında bilgi veren öğrenciler, “O polislerin ne kadar acı çektiklerini yazdık. Resimler çizdik. Onlara moral verecek birkaç cümle yazdık" dedi.
6’ncı sınıf öğrencisi Zeynep Dülger, "Şehitlerimize ne kadar çok üzüldüğümü, bizlerin yaşlarında onların da çocuklarının geride kaldığını yazdım. Ayrıca sadece onların değil bizlerin de üzüldüğünü ifade ettim. İlk haberi aldığımızda ’Aman ya boşver demediğimizi bizlerin de çok üzüldüğünü yazdım" dedi.
Okul Müdürü Numan Yaşar ise "11 Aralıkta İstanbul’da polislerimize düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan polislerimize rahmet dileklerimizi iletmek üzere emniyet müdürlüğümüze gittik. Burada taziyelerimizi ve baş sağlığı temennilerimizi ilettik. Öğrencilerimiz içlerinden gelen duyguları oradaki polislerimize moral olmak adına, onlara desteklerini belirtmek adına mektuplar yazdılar. Biz bugün o mektupları İstanbul’daki çevik kuvvet polislerimize gönderdik ve onlara desteklerimizi ilettik" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç