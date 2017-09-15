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15 Eylül 2017 18:23

Öğrencilere dev proje

Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA)’na proje hazırlayan Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu, projenin kabulüyle ajanstan 12 bin liralık hibe desteği aldı.

Öğrencilere dev proje

15 Eylül 2017 18:23


Okul Müdürü Recep Topal, yazılımın dünya üzerindeki öneminin arttığına ve bunun eğitiminin de küçük yaşlarda verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bir yıldır bu dersin okulda okutulmasını istediğini belirten Topal, dersin okutulamamasının nedeni olarak ilkokullarda bilişim öğretmeninin olmamasını gösterdi. Topal, bu eksikliğin giderilmesi için Müdür yardımcısı İlke Bozkurt’un Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na bir proje hazırladığını ve projenin kabulüyle birlikte bu dersin okutulabilme şansının elde edildiğini söyledi. Topal, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan alınan 12 bin liralık hibe desteği ile kodlama ve robotik eğitici eğitimini almış olacağız. Proje süresince öğretmenlerimize Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Doktorlarından Raziye Demiralay eğitim verecek" diye konuştu.


Topal, kısa bir süre sonra okul bünyesinde kodlama ve robotik atölyesinin hizmete açılacağını duyurdu.




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