Öğrencilere sosyal proje bilgilendirmesi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe Ortaokulu öğrencilerine, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi ve ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi ile ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.

Lapseki’ye bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe orta okulu öğrencilerine TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi ve ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi ile ilgili bilgilendirme semineri yapıldı. ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesiyle öğrenciler kendi akranı olan bir yetimin ihtiyaçlarını karşılayacak. Ayrıca 15 Ocak 2017’de sona erecek olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı başvuruları öncesinde sunulacak proje şartları, içeriği ve hedeflenen genel amaçlar hakkında bilgi verildi.