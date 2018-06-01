Öğrenciye toka takan öğretmen hakkında soruşturma sürüyor

U. için başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

30 Mart tarihinde Gökçeada Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, sabah ders öncesi okul bahçesinde oyun oynayan 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K.’yi İngilizce Öğretmeni G.U., ‘Buraya gel’ diyerek yanına çağırdı. Daha sonra G.U., yanına gelen Emre K.’ye saçı uzun diye toka taktı. Daha sonra ise okulun önünde sıraya giren öğrencilerin karşısına çıkardı.

Bayrak bağışı için okula giden Emre K.’nin annesi Türkan K. (47), oğlunun saçına toka takılmasını görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra Türkan K. durumu eşi Osman K.’ye anlattı. Okula gelen Osman K. öğretmen G.U.’ya tepki gösterdi.

Daha sonra aile tarafından İngilizce öğretmeni G.U. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. G.U. hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

Öte yandan, G.U.’nun derslere girmeye devam ettiği öğrenildi.