Öğretmenler yemekte bir araya geldi

Kutlama yemeğine Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, okul mdürleri ve öğretmenler katıldı.

Eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan Kaymakam Mustafa Can, "Öğretmenlik kurumu dünyanın yapılacak en zor işlerinden bir tanesidir. Bir insanı yetiştirmek kolay değil. Bir metal parçasını alırsınız, makineye koyarsınız istediğiniz şekli verirsiniz ama bir çocuğu alıp sonucundan ne çıkacağı belli olmayan yada toplumun farklı kesimlerinden gelen bir çocuğu aynı sınıfta oturtup belli bir değerleri vermek ve onları belli bir yere getirebilmek dünyanın en zor işlerinden biridir. Allah yardımcınız olsun. Yaptığınız işin çok önemli bir iş olduğunu itiraf etmeliyim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenler için özel hazırlanan pasta kesildi.