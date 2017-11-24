Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 10:02

Öğretmenler yemekte bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenler için öğretmenler günü kutlaması düzenlendi.

Öğretmenler yemekte bir araya geldi

24 Kasım 2017 10:02


Kutlama yemeğine Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, okul mdürleri ve öğretmenler katıldı.


Eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan Kaymakam Mustafa Can, "Öğretmenlik kurumu dünyanın yapılacak en zor işlerinden bir tanesidir. Bir insanı yetiştirmek kolay değil. Bir metal parçasını alırsınız, makineye koyarsınız istediğiniz şekli verirsiniz ama bir çocuğu alıp sonucundan ne çıkacağı belli olmayan yada toplumun farklı kesimlerinden gelen bir çocuğu aynı sınıfta oturtup belli bir değerleri vermek ve onları belli bir yere getirebilmek dünyanın en zor işlerinden biridir. Allah yardımcınız olsun. Yaptığınız işin çok önemli bir iş olduğunu itiraf etmeliyim" diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğretmenler için özel hazırlanan pasta kesildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç