Okulda utandıran görüntüler

Görüntülerde toka takılan öğrenci, öğretmeni tarafından tüm öğrencilerin önüne çıkarılması ve arkadaşlarının öğrencinin tokalı saçıyla oynayarak dalga geçtiği anlar yer alıyor.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki Gökçeada Ortaokulunda 2 ay önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre Körpınar’a saçın uzun diye İngilizce Öğretmeni G.U. tarafından toka takıldı. Yaşanan olayın ardından öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi oldu.

Soruşturma devam ederken yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saçının önüne toka takılan Emre Körpınar’ın İngilizce Öğretmeni G.U. tarafından okulun ön tarafında öğrencilerin önüne çıkarılması, arkadaşlarının Emre Körpınar’ın tokalı saçıyla oynadığı ve dalga geçtiği anlar yer alıyor. Ayrıca görüntülerde yerine geçmek isteyen Körpınar’a, izin vermeyen İngilizce Öğretmeni G.U.’nun el kaldırması da dikkat çekti.

Görüntüler, bir iş için okula giden Emre Körpınar’ın annesi Türkan Körpınar’ın olaya şahit olması sonrasında Emre Körpınar’ın saçındaki tokayı çıkarmasıyla son buluyor.

Gördüğü anları anlatan anne Türkan Körpınar, "İki ay önceydi. Okula gittiğimde saçının tokalandığını, bütün arkadaşlarının karşısında dalga geçildiğini gördüm. Bunun üstüne yasal işlemleri başlattım. Okulun video görüntülerini aldık. Video görüntülerinde oğlumun nelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Hukuki sürecim daha devam etmektedir. Gerekli yerlere müracaat ettik. Ama hiç bir sonuç alamadık" şeklinde konuştu.

Saçına nasıl toka takıldığını anlatan Emre Körpınar ise "Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Hoca, ’Hişt kız buraya gel diyerek’ beni yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. Ardından okul müdürümüzün konuşma yaptığı yere götürdü. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner hocamız geldi. G.U. ’artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız’ dedi. Arkasından annem geldi. Beni rehber hocasının yanına çağırdı. Bana bir şey yazdırdı. İmzalattı. Sınıfıma gönderdi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle alay ettiler. Dalga geçtiler. Ben yerime geçmeye çalışırken, G.U. beni tuttu" dedi.

Öte yandan, okul idaresi konuyla ilgili açıklama yapmazken ailenin Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.