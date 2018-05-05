Okuma yazma kursu bitirenler sertifika aldı

Biga Fatih İlkokulunda tören düzenlendi. Törene; Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen Şube Müdürü Müjdat Yüksel, Halk Eğitim müdürü Ali Hikmet Cevher ve kursiyerler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Okuryazar Seferberliği başlatılmıştı seferberliğin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ve 15 Mayıs 2018 tarihleri kapsamında Halk Eğitim Merkezlerine bağlı olarak okuma yazma bilmeyen herkes eğitim verilecektir. Biga Halk Eğitim Merkezi olarak seferberlik kapsamında yoğun şekilde çalışmalarımızı başlamış olup okuma yazma bilmeyenleri tespit etmek ve planlama yapmak için Biga Merkez ve köy muhtarlıkları tek tek ziyaret edilerek tespit ettik. Toplamda çeşitli köy, kurum ve okullarda 40, adet kurs planlanmış olup kurslara katılan toplam kişi sayısı 362,dir. Kurslarda eğitim alan bireyler 1. Kademe Okuma Yazma ve 2.Kademe Okuma Yazma kurslarını tamamladıklarında İlkokul mezunu seviyesinde olabileceklerdir. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen kişilerin başvuruları Halk Eğitim Merkezi’nde alınmaktadır Kurslarımız ihtiyaç ve talep doğrultusunda planlamaya devam edecektir dedi.