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06 Temmuz 2017 16:34

Ömer Kaplan Bigaspor’da

Çanakkale’de Bigaspor dış transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Alaşehir Belediyespor forması giyen başarılı forvet oyuncusu Ömer Kaplan ile anlaşmaya vardı.

Ömer Kaplan Bigaspor’da

06 Temmuz 2017 16:34


Bigaspor tesislerinde yapılan imza töreninde konuşma yapan Bigaspor As Başkanı Arda Bozkurt, "Transfer çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kariyerinde önemli başarılara imza atmış Ömer Kaplan’la sözleşme imzaladık. Tecrübeleriyle, karakteriyle, golleriyle camiamıza değer katacağını düşünüyor, sporcumuza hoşgeldin diyorum” dedi.


Geçtiğimiz sezon Alaşehir Belediyespor takım kaptanı olan Ömer Kaplan daha önce Altay, İzmir Belediye,Konak Belediye, Bursaspor, Bursa Merinos A.ş, Gaziosmanpaşa, Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu, Bornova1881, Torbalıspor ve Alaşehir Belediyespor formalarını giymişti.


Başarılı oyuncu daha önceki futbol yaşamında Spor toto Süper lig 1 maç, 1. Lig 27 maç 3 gol, 2. Lig 133 maç 36 gol, 3. Lig 24 maç 13 gol, Bal liginde 65 maç 26 gol, U21 milli takımda 1 maç,Türk Kupası 20 maç, U21 ligi 55 maç’ta 31 gol şansı yakaladı.




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