Ömür Gençel’den unutulmaz konser

Bestekar ve sanatçı Ömür Gençel, İskele meydanında Çanakkalelilerle buluştu. GESTAŞ Ramazan Günlerinde sahne alan sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. İskele meydanında konseri dinleyen vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti, zaman zaman da oynayarak eğlendi. Çanakkale’ye çok uzun bir aradan sonra geldiğini söyleyen Gençel, ilgiden dolayı memnun olduğunu ve muhakkak tekrar Çanakkalelilerle buluşmak istediğini söyledi. Gecenin sonunda, GESTAŞ Kurumsal İletişim müdürü Yusuf Aydın Gençel’e günün anısına plaket verdi.