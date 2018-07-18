Organlarıyla 5 kişiye hayat verdi

Geçtiğimiz hafta evinde beyin kanaması geçiren Afitap Kınalı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi Kınalı’nın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Kınalı’nın karaciğeri Bursa Özel Acıbadem Hastanesi’ne, böbreklerinin bir tanesi Bursa Özel Acıbadem Hastanesi’ne ve diğer böbrek Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 2 korneası ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne getirilerek 5 ayrı hastaya nakledildi.

Acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Betül Altınışık, Kınalı’nın çok onurlu bir davranış sergilediğini söyledi. Altınışık, “Afitap Kınalı isimli hastamız, beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduktan sonra yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yoğun bakımda yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı aldı. Bunu da Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne bildirdik. Yapılan doku ve kan testleri sonucunda 1 böbrek ve 2 kornea Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, karaciğer ve diğer böbrek Bursa Özel Acıbadem Hastanesi’ne gönderildi. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Böylece binlerce organ ve doku bekleyen insanlarımızdan 5´ine umut oldular” diye konuştu.

ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ise ailenin bu davranışının diğer vatandaşlara güzel bir örnek olduğunu belirterek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.