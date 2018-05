Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Ailesi, Helvacı’nın organlarını bağışlayarak 5 hastaya umut oldu.

Ali Helvacı iki gün önce solunumunun ve kalbinin durması üzerine Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakımında ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Helvacı’nın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşti. Ali Helvacı’nın duyarlı ailesi, Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya ve Yeliz Baykala ile görüşerek organları bağışlama kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, "Bu kutsal günlerde kaybettiğimiz merhum Ali Helvacı’nın organları Uludağ Üniversitesi Hastanesinde beklemekte olan 2 hastaya ışık olacak, ÇOMÜ Araştırma Hastanesi’nde bulunan iki böbrek hastamıza ve Bursa Acıbadem Hastanesinde bulunan hastalarımıza da hayat verecek. Canlarından bir parça olan kardeşlerinin organlarını bağışlayarak 5 kişiye umut olan yüce gönüllü aileye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet sağlıklı yaşama merhaba diyeceklere de acil şifalar diliyorum. Bizlere her türlü desteği veren sağlık yöneticilerimize, hastanemizin her kademesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımıza, her daim ailesini bırakıp fedakarca saatlerce ve günlerce olağanüstü enerji ile görev yapan Organ Nakli Koordinatörleri Emine Karakaya ve Yeliz Baykala’ya, Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.