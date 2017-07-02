Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı

Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Söndürme çalışmaları 8 saattir devam ederken, alevlerin ilerlediği Misvak köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Orman yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ezine, Ayvacık, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüklerine ait 2 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz, 100’e yakın orman işçisi müdahalede bulunuyor. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını tutarak kimsenin köye girmesine izin vermiyor. Misvak Köy Muhtarı Zahit Akyel ise köylülere evlerinden çıkması konusunda uyarılarda bulundu.

Orman işçileri ve gazeteciler yangının ortasında kaldı

Ayrıca, yangına müdahale eden orman işçileri ve alevlerin yükseldiği bölgeyi çekmeye çalışan gazeteciler bir anda yangının ortasında kaldı. Orman işçileri hızla arazözlerle uzaklaşırken, gazetecilerde yaya olarak yangın bölgesinden kaçtı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.