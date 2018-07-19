Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 13:29

Orman yangınlarında koordinasyon ve riskler değerlendirildi

Çanakkale’de orman yangınlarında koordinasyon, riskler ve müdahale ile ilgili konular Dardanos Yangın Harekat Merkezinde düzenlenen toplantıyla ele alındı.

Orman yangınlarında koordinasyon ve riskler değerlendirildi

19 Temmuz 2018 13:29


Yangın Harekat Merkezi Müdürü Tuncay Işık’ın sunum yaptığı toplantıda, Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler, yangınların çıkış nedenleri, muhtemel riskler, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar, vatandaşların orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, orman varlığının korunması ve bu bilincin kurumsal düzeyde yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalar detayları ile birlikte değerlendirildi.


Dardanos’ta bulunan Yangın Harekat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ve Orman Bölge Müdürü Yardımcıları, AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, DSİ 252. Şube Müdürü Doğan Kahraman, Meteoroloji Müdürü Mustafa Yıldız, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan ile Orman Yangını Harekat Merkezi Yetkilileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç