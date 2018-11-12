Ortur'da bir mahalle görüntüsü oluşmaya başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, bir grup site sakini kadının daveti ile Ortur bölgesindeki toplantıya katıldı.

Toplantı, Biga Belediyesi'nin bu bölgeye kazandırdığı sosyal tesiste gerçekleştirildi. Kadınların isteklerini not alan Başkan Işık, sorular üzerine çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ortur bölgesini de, diğer mahalle ve sokaklar kadar önemsediklerini ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Göreve geldikten sonra Ortur bölgesinde su hattını yeniledik. Basketbol sahası, yürüyüş yolu ve park kazandırdık. Yolları asfaltladık, sosyal tesis inşa ettik. Son olarak yürüyüş yolunda güneş enerjisi ile çalışan aydınlatmalarımızı faaliyete geçirdik. Tüm bu çalışmalarımızı bölge sakinlerimizle birlikte planladık. Hep birlikte Biga'mızı geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biga Belediyesi'nin Ortur bölgesindeki çalışmaları, bu bölgeyi hareketlendirdi. Eski Ortur görüntüsü ortadan kalkarken, eksikler de sırasıyla gideriliyor.