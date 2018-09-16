Otilia'dan Biga'da muhteşem konser

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ünlü Romen şarkıcı Otilia, Biga Belediye Meydanı'nda Bigalılar için şarkılarını seslendirdi, kendisi için meydanı dolduran binlerce Bigalı'yı mest etti.

Biga'nın Kurtuluş Etkinlikleri ile Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri bu yıl birlikte yapılırken, coşkulu kutlamalar ortaya çıktı. Bigalılar kısa sürede Belediye Meydanı'na akın ederken, önce Onur Yılmaz sahne aldı. Onur Yılmaz Bigalılara güzel bir gece yaşatırken; Otilia'nın sahne çıkışıyla renkli anlar ortaya çıktı. Binlerce Bigalı, Biga Belediye Meydanı'nda güzel anlar geçirdi.

Performansına 'Bilionera' şarkısı ile başlayan ve konsere gelenlere Türkçe olarak "Merhaba nasılsınız, tatil iyi gidiyor mu" diyen Otilia büyük sempati topladı. Otilia, popçu Sinan Akçil ile yaptığı düeti de seslendirdi. Konsere katılanlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda canlı yayın yaptı, fotoğraf paylaştı.

Otilia'ya çiçek veren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Artık Biga'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ünlü sanatçılarımızın yanı sıra Dünyaca ünlü sanatçıları da Biga'da ağırlıyoruz. Bu gurur tüm Biganın" dedi ve sanatçıya teşekkür etti.

2014 yılında yayınlanan ve dünya listelerinde hit olan 'Bilionera' şarkısı ile müzik listelerinin zirvesine tırmanan Romen yıldız, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a yazdığı 'Balım' adlı şarkısının klibinde Ortaç'a eşlik ederek Türkiye'de tanınmaya başlamıştı.