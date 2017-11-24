Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Kazada, 1 kişi yaralandı.

Otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ünal Çoban (23) idaresindeki 10 VE 057 plakalı otomobil, Bayramiç-Çan karayolu Hacıbekirler köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Ayağı kırık bir vaziyette ters dönen otomobilden çıkan sürücü Çoban ve yoldan geçen vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çoban, Çanakkale Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Ayağı kırık olan Çoban’ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.